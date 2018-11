Bayern er i krise og tænker ikke længere på mesterskab

Der bliver ikke længere snakket om at vinde det syvende mesterskab i træk i Bayern München.

Det siger flere af holdets spillere, efter at det lørdag lykkedes Bayern at smide en 3-1-føring væk på hjemmebane, så storklubben måtte nøjes med 3-3 mod bundholdet Fortuna Düsseldorf.

- Det giver ikke mening at tænke på tabellen nu, siger forsvarsspiller David Alaba.

Han bakkes op af holdkammerat Leon Goretzka, der siger, at klubben har brug for at fokusere på andre ting end tabellen.

Angrebsstjernen Thomas Müller scorede to mål i fiaskoen mod Düsseldorf, og han forstår ikke Bayerns krise.

- Jeg har aldrig oplevet det her før, siger han.

Bayern ligger på en femteplads efter 12 kampe med ni point op til Borussia Dortmund, der topper Bundesligaen.

Sidst Bayern havde ni point op til topholdet var i 2011/12-sæsonen, og der endte Dortmund med mesterskabet.

Niko Kovac blev tidligere i år hentet til Bayern som ny cheftræner, og klubpræsident Uli Hoeness har tidligere udtalt, at han vil forsvare Kovac, men det ser nu ud til, at han har skiftet mening.

- Det, der skete i dag (lørdag, red.), er absolut ikke acceptabelt, sagde Hoeness efter kampen mod Düsseldorf.

Han fortalte, at Kovac forbliver træner for holdet under Champions League-kampen tirsdag mod Benfica, men derefter vil han ikke give nogen garantier.

- Vi analyserer situationen for at se, hvor vi er. For os er det vigtigt at forblive rolige. Det er svært, det indrømmer jeg, sagde han.

Bayerns næste opgave i Bundesligaen er på udebane mod Werder Bremen på lørdag.