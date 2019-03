Bayern bruger 600 millioner på fransk Atlético-forsvarer

Den tyske storklub Bayern München har haft den store tegnebog med til Spaniens hovedstad.

Her er den franske forsvarsspiller Lucas Hernández fra Atlético Madrid blevet købt for 80 millioner euro, der svarer til lige under 600 millioner danske kroner.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

I løbet af franskmandens lægetjek i Bayern München kom det frem, at Hernández havde en skade i sit ene knæ, der kræver, at han bliver opereret. Forsvarsspilleren er derfor kommet under kniven allerede onsdag, oplyser Bayern.

Skaden forhindrer ikke Lucas Hernández i at være klar, til når 2019/2020-sæsonen indledes, siger tyskernes holdlæge, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, på klubbens hjemmeside.

Hernández har fået en femårig kontrakt og tiltræder i den bayerske klub til sommer, hvor han får selskab af sin landsmand Benjamin Pavard, der ligesom Atlético-forsvareren også skifter til Bayern München forud for næste sæson.

Både Lucas Hernández og Benjamin Pavard, der siden 2016 har spillet for Stuttgart, var med til at vinde VM i fodbold for Frankrig i sommer.

23-årige Hernández har trods sit franske pas aldrig spillet professionel fodbold på klubniveau i sit hjemland. I 2007 ankom han til Atlético Madrid som ungdomsspiller, otte år senere blev han rykket op på førsteholdet.