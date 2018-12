Basketstjerne beskylder NFL-ejere for slavementalitet

Der hersker en slavelignende mentalitet i verdens bedste liga for amerikansk fodbold, NFL.

Det mener basketballstjernen LeBron James fra Los Angeles Lakers.

I sit eget talkshow på HBO beskyldte han fredag NFL-ejerne for at være alt for kontrollerende over for de NFL-spillere, der gennem de senere år har forsøgt at sætte fokus på social uretfærdighed i USA.

- I NFL er der en gruppe gamle, hvide mænd, der er ejer holdene, og de har den der slavementalitet, sagde LeBron James.

Flere NFL-spillere har de senere år knælet, når den amerikanske nationalsang er blevet afspillet før kampe i NFL. Det er sket for at protestere mod social uretfærdighed.

For at få spillerne til at stoppe indførte NFL tidligere på året bøder til spillere, der knæler under nationalhymnen.

San Francisco 49ers' tidligere quarterback, den i dag arbejdsløse Colin Kaepernick, var blandt de første til at knæle. Han har sagsøgt ligaen for at konspirere mod ham og sørge for, at ingen klubber vil ansætte ham.

I sit talkshow fredag roste LeBron James NBA-kommissær Adam Silver for at være mere åben over for, at NBA-spillerne blander sig i samfundsdebatten i USA.