Basketgyser: Svendborg Rabbits fightede sig til pokalsemifinalen

- Det er fedt med sådan en knald-eller-fald-kamp midt i sæsonen. Nu glæder jeg mig til at møde Næstved, som har en fed arena, og jeg kan godt lide at spille derovre, sagde Sebastian Åris.

- De har en masse dygtige spillere, men det var irriterende, at vi ikke kunne trække fra dem. Vi manglede lige det sidste halve skridt, Men det siger noget om styrken på vores hold, at vi alligevel vindder med 12 point, sagde Sebastian Åris, der med 17 point og otte assister førte Rabbits til sejren.

Først i de to sidste minutter blev kampen afgjort, hvor Rabbits fik lukket af for gæsterne fra Randers.

Peter Møller fra Svendborg Rabbits dribler med bolden over for Randers Cimbrias Richard Devon Thomas. Foto: Katrine Becher Damkjær

Ingen sigtebrød

Den tidligere Rabbits-spiller Marinus Mouboe var glad for at skyde udefra på sin gamle hjemmebane, men den 212 cm høje Randers-center havde ikke spist sigtebrød til frokost. Han missede samtlige fire trepointforsøg i første halvleg.

Sebastian Åris havde flere gode drives mod kurven, og den dynamiske landsholdsguard scorede de sidste fire Rabbits-point i perioden til føring 19-17 efter de første 10 minutter.

Jeremiah Ingram viste, hvorfor han er Svendborgs topscorer. Den to meter høje springstærke amerikaner var ferm til at hente rebounds, som han omsatte til point ved at tippe bolden i kurven. Som da han brændte sit andet straffekast og hentede sin egen rebound, som han scorede på til 30-26, så han fik et ekstra point ud af at brænde sit straffekast.

Randers Cimbria hang dog hele tiden på som en burre, der klistrede fast til tøjet, og ved pausen førte Rabbits kun 41-38.