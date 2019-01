Basketbrag i kaninhulen: Svendborg Rabbits klar til ny topkamp

Basketball: Der er ikke meget tid til at hvile på laurbærrene for Svendborg Rabbits i disse dage. Efter torsdagens udesejr på 91-82 over Randers Cimbria skal Svendborg Rabbits lørdag klokken 15.00 spille hjemme mod endnu et tophold, Næstved, i en direkte duel om tredjepladsen i Basketligaen. Rabbits vandt over netop Næstved i pokalsemifinalen i søndags.

- Vi kom hjem ved midnatstid efter kampen i Randers, og det er et hårdt program for spillerne lige nu. Tre af dem skal til fysioterapeut i dag (fredag, red.) til behandling, siger Troels Mortensen, direktør for Svendborg Rabbits.

De tre landsholdsspillere Sebastian Åris, Peter Møller og Jacob Enevold har alle siddet ude med skader i de to sejre over Næstved og Randers, og de spiller heller ikke mod Næstved lørdag.

- Ingen af de tre er klar til at spille endnu, siger Troels Mortensen, der håber, at de vil være i stand til at spille pokalfinalen næste lørdag mod Horsens.

- Alle tre føler, at der er et godt håb om at blive klar til pokalfinalen. Som spiller vil man give sin højre arm for at være med i en finale, siger Troels Mortensen.