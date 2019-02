Basketballstjerne hylder Kaepernick efter NFL-forlig

LeBron James er fuld af lovord for Colin Kaepernick.

Det fastslår basketballstjernen, efter at Kaepernick fredag indgik et forlig med NFL og dermed afsluttede en lang strid, der udsprang af en handling i 2016.

Dengang knælede den tidligere quarterback i San Francisco 49'ers i forbindelse med en kamp i 2016 under afspilningen af nationalsangen.

- Det er vigtigt at kæmpe for det, man tror på. Jeg kæmper med "Kaep". Jeg knæler med "Kaep". Ingen ville lytte til det, han talte om. Ingen ønskede at forstå, hvor han kom fra. Alle der ønsker at ofre deres levebrød til gavn for alle os andre, respekterer jeg. Det er, hvad han har gjort.

- Her er en fyr, som dybest set mistede sit job, fordi han ønskede at kæmpe for noget, som handlede om mere end bare ham selv, siger LeBron James ifølge Reuters.

31-årige Kaepernick havde sagsøgt ligaen for at konspirere mod ham og sørge for, at ingen klubber ville ansætte ham.

Colin Kaepernick havde været quarterback i 49'ers i seks år, da han udløste det store røre under kampen i 2016 ved at knæle.

Det skete i protest mod racediskrimination og social uretfærdighed, og flere andre spillere kopierede siden handlingen.

Det frustrerede mange NFL-tilhængere og også præsident Trump, der mente, at protesten var disrespekt for det amerikanske flag.

Siden episoden i 2016 har ingen hold ønsket at skrive kontrakt med Kaepernick, da hans kontrakt udløb i marts i 2017. Han er derfor gået glip af de to seneste sæsoner i NFL.

Indholdet af forliget mellem spilleren og NFL blev ikke offentliggjort på grund af en klausul i aftalen.

Den involverede også Kaepernicks tidligere holdkammerat Eric Reid, da de to sammen sagsøgte NFL. Reid indgik dagen inden forliget en treårig aftale med Carolina Panthers.

Da Kaepernick blev et symbol på racekampen, reagerede NFL med at indføre et påbud om, at alle spillere skal stå op under nationalsangen.

I september 2018 bragte Nike en reklame med Kaepernick, hvor der over hans ansigt stod: "Tro på noget. Også selv om du må ofre alt".

I december 2018 beskyldte LeBron James i et talkshow NFL-ejerne for at være alt for kontrollerende over for spillere, der blander sig i samfundsdebatten.

- I NFL er der en gruppe gamle, hvide mænd, der er ejer holdene, og de har den der slavementalitet, udtalte LeBron James for nogle måneder siden.