Baseball-bold i høj fart sender tilskuer på hospitalet

Selv om amerikanske baseball-klubber skal opsætte sikkerhedsnet for at hindre uheld, så går det fortsat galt.

En kvindelig tilskuer endte natten til mandag på hospitalet efter et uheld under en baseball-kamp i Los Angeles.

Kvinden sad på fjerde række til en kamp mellem Los Angeles Dodgers og Colorado Rockies, da hun blev ramt i ansigtet af en bold i høj fart.

I første omgang blev hun siddende på sin plads i et kvarter og blev behandlet med is, men efterfølgende blev hun sendt på hospitalet for at blive undersøgt nærmere.

Det er blot ti måneder siden, at en 79-årig kvindelig tilskuer døde, få dage efter at hun var blevet ramt af en bold på Dodger Stadium i Los Angeles.

Så sent som i maj måtte en anden tilskuer indlægges på hospitalet efter et uheld i Houston.

Selv om samtlige 30 stadioner i Major League Baseball har fået sat sikkerhedsnet op efter en række uheld de senere år, så dækker nettet kun en mindre del af tilskuerpladserne.

Den yngre kvinde, der blev ramt natten til mandag, sad lige uden for det afdækkede område.

Det var Los Angeles-spilleren Cody Bellinger, der svingede battet og sendte bolden ud på tilskuerpladserne. Han tog sig forskrækket til hovedet, da han så kvinden blive ramt.

- Jeg så den ramme hende lige i ansigtet. Det var hårdt, siger Bellinger.

- Jeg vil mene, at det ville være smart at give tilskuerne, der sidder på de forreste rækker og ikke har nogen reaktionstid, mere beskyttelse, siger han.