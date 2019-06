Barty vinder i Birmingham og bliver verdensetter

Ashleigh Barty er flyvende for tiden.

I starten af måneden vandt den australske tennisspiller sin første grand slam-turnering, da hun sejrede i French Open.

Mandag kan hun se frem til at erobre førstepladsen på verdensranglisten for første gang i karrieren, efter at hun søndag vandt WTA-turneringen Birmingham Classic med en finalesejr over Julia Görges.

Tyskeren blev på det engelske græs besejret med cifrene 6-3, 7-5.

23-årige Barty, der har ligget nummer to på verdensranglisten siden French Open-sejren, skubber Naomi Osaka ned fra kvindernes tennistrone. Japaneren har ligget nummer et siden midten af januar.

Australieren sikrede sig en fordel i jagten på første sæt i søndagens finale, da hun brød Görges' udlæg i det sjette parti og kom foran 4-2. Herefter vandt begge spillere, når de serverede, og så kunne Barty på sin første sætbold sikre sættet.

I andet sæt måtte australieren kæmpe lidt mere for sejren, som altså i sidste ende kom i hus.

Det er Bartys tredje turneringssejr i 2019. Ud over French Open sejrede hun også i Miami Open i marts.