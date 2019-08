Yevgeni Trefilov er kendt for sit iltre temperament og skideballer til Ruslands håndboldkvinder. Men nu er det slut.

Det Russiske Håndboldforbund beretter mandag, at den 63-årige Trefilov stopper som landstræner efter næsten to succesfulde årtier med VM- og OL-triumfer.

Fire gange har han ført Rusland frem til guld ved VM. For tre år siden blev det også til sejr ved OL i Rio.

Trefilov har stået i spidsen for Ruslands håndboldkvinder fra 1999 til 2012 og igen fra 2013 til 2019.

På forbundets hjemmeside oplyses det, at trænerlegenden for to måneder siden gennemgik en hjerteoperation. Det er blandt andet efter anbefaling af læger, at han nu stopper.

Yevgeni Trefilov bliver nu vicepræsident i det russiske forbund, mens jobbet som landstræner skal varetages af spanske Ambros Martín. Spanieren er i øjeblikket cheftræner i klubben Rostov-Don.