Barrett kom tilbage på banen

Hvis hollænderen ikke når at blive klar, kan forsvaret mod FC København se således ud i 3-5-2-systemet:

Dermed kan det ikke afvises, at Barrett spiller i søndagens hjemmekamp mod FC København.

Casper Nielsen-fokus på FCK

OB's midtbanespiller Casper Nielsen sagde torsdag meget logisk, at det hele - efter pokalskuffelsen med cifrene 0-4 i FC Midtjylland - i den grad handlede om at kigge fremad og fokusere på søndagens kamp, hvor OB spiller den anden kamp i mesterskabsslutspillet.

Casper Nielsen udtalte, at han var glad for, at der kommer så mange fede kamp i streg nu, så man kunne fjerne tankerne fra kampen i Herning.

Hvis OB skal have point på søndag mod FCK, skal man fokusere på sit eget spil, som har fungeret godt i år, mener Casper Nielsen.

- Selvfølgelig er der nogle ting, vi skal fokusere på ved hver eneste modstander, og det er et rigtigt godt FCK-hold, som vi skal være opmærksomme på. Vigtigst af alt, så handler det meget om os selv. Vi skal fortsætte og lade være med at lade os slå ud af noget, fordi sådan er fodbolden bare engang imellem. Så skal vi jo heller ikke glemme, at vi ikke har tabt i Superligaen i seks kampe.

Kampen på søndag på Nature Energy Park spilles klokken 18.00.