Barrett har øje for Madu

FODBOLD: Jacob Barrett Laursen melder sig klar til at spille for OB på fredag i Farum efter at have siddet udenfor i den seneste halvanden kamp mod Esbjerg og Randers FC. I Esbjerg udgik han med et riv i muskulaturen, men er nu fit.

- Sidste fredag var vi lidt usikre på, hvor lang tid jeg kunne spille og hvor store chancer, jeg skulle tage. Oliver Lund har gjort det godt på pladsen, så han blev valgt frem for mig. Til på fredag er jeg 100 procents klar og så er det op til træneren, men Oliver Lund har gjort det sindssygt godt.

Jacob Barrett har lagt mærke til, at den 23-årige venstrefodede nigerianske wingback Kingsley Madu er til prøvetræning.

- Jeg ville være åndssvag, hvis jeg ikke gjorde det. Det er jo konkurrence, og sådan skal det være i en klub som vores. Oliver Lund er her jo også, og det er også med til at skærpe mig. Det skal være sådan på alle positioner, så vi kan presse hinanden hele tiden, siger Jacob Barrett Laursen til Sport Fyn.

OB-træner Jakob Michelsen sagde om Kingsley Madu:

- Der er ikke truffet afgørelse. Måske gør vi status i morgen og han træner med resten af uge. Det kan også være, at han skal være her en uge mere. Det kan være, at vi siger ja eller nej tak, tilføjede han med et skævt smil.

Jacob Barrett Laursen har respekt for FC Nordsjællands unge hold.

- Deres forreste er skræmmende hurtige, de har et godt genpres og første-pres. Vi skal vise coolness og ro og spille ud af det pres, for så er der masser af plads. Vi skal være smarte og vise omtanke, når vi vurderer, hvor vi forsøger at spille med bolden. Når vi op på første tredjedel af banen, så er vi så stærke, at vi ikke får problemer, siger han.

Jacob Barrett er blevet knapt så talende, når det gælder dialogen om en ny kontrakt i OB. Han har et år tilbage af sin aftale.

- Det vil jeg ikke kommentere på. Jeg har et år tilbage og jeg vil koncentrere mig om at spille fodbold, hvis Jakob Michelsen vælger mig til holdet, tilføjede han.

Troels Kløve var med ved træningen og burde ifølge Jakob Michelsen være klar til at spille efter en lille forstrækning. Alle andre er klar.