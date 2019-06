Barcelonas håndboldherrer kollapser og taber CL-semifinale

FC Barcelonas håndboldherrer så ud til at være på vej mod endnu en Champions League-finale, da spanierne lørdag mødte nordmakedonske Vardar i semifinalen ved Final 4-stævnet i Köln.

Barcelona, der havde danske Lasse Andersson og Kevin Møller i kamptruppen, var foran med seks mål med et kvarter tilbage, men endte med at gå fuldstændig i stå og tabe 27-29.

Vardar møder søndag ungarske Veszprem i finalen, mens Barcelona skal kæmpe om tredjepladsen med polske Vive Kielce.

Efter en jævnbyrdig indledning på lørdagens semifinale mellem Barcelona og Vardar tog spanierne fat. Ved pausen var de således foran med hele syv mål ved stillingen 16-9.

I anden halvleg blev det hele dog vendt på hovedet. Her begyndte det nordmakedonske hold nemlig at nærme sig Barcelona, der med et kvarter tilbage var foran 24-18.

Det afskrækkede dog ikke Varder, der med syv minutter tilbage havde bragt forskellen ned på to mål. To minutter senere udnyttede Vardar en overtalsperiode til at reducere til 25-26, og så var smilet på spaniernes læber stivnet.

Det forsvandt helt, da Vardar med fire minutter tilbage udlignede til 26-26. Barcelona var kollapset fuldstændig.

Ondt blev kun værre for spanierne, da et rødt kort til Thiagus dos Santos på ny sendte Barcelona i undertal med cirka to og et halvt minut tilbage.

Lidt efter kom Vardar foran, og de så sig ikke tilbage.

Der var ikke meget krudt i Lasse Andersson arm lørdag. Danskeren lykkedes ikke med at få bolden i mål på nogen af sine fire skudforsøg.

FC Barcelonas tredje dansker, Casper U. Mortensen, sidder stadig ude, med den skade han pådrog sig under VM i januar. Han var derfor ikke med lørdag og vil heller ikke være det søndag.