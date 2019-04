FC Barcelona vil sikre, at Lionel Messi forbliver i klubben resten af sin aktive karriere og også efter det.

Man kan næsten ikke sige FC Barcelona uden at sige Lionel Messi. Og nu vil den spanske storklub gerne sikre, at Messi forbliver i klubben resten af sit arbejdsliv - både på og uden for banen.

Det siger Barcelonas klubpræsident, Josep Maria Bartomeu, i et interview med ESPN.

- Han forbedrer sig hele tiden. Jeg tror, at han har mange år foran sig, og i de kommende måneder vil vi snakke med ham, så han kan blive i Barcelona i mange flere år.

- Messi er en spiller, der kun har én klub. Det er mere, end hvad han gør på banen - hans forhold til Barca vil vare evigt. Vi vil have, at Messi bliver i klubben for altid. Enten som spiller eller i en anden rolle (når han har indstillet karrieren, red.), siger Bartomeu.

Messi skrev i november 2017 under på en ny kontrakt med Barcelona, der løber frem til sommeren 2021. Til den tid vil Messi være 34 år.

Men Bartomeu mener, at argentinerens præstationer på banen viser, at han stadig er ung og har mange år foran sig som aktiv fodboldspiller.

I denne sæson har han allerede scoret 42 mål i 39 kampe for Barcelona og lagt op til 21 mål.

Messi debuterede for Barcelona i 2004. Han er den mest scorende spiller i klubbens historie med 594 mål. Samtidig er han den spiller, der har spillet næstflest kampe.