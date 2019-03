Barcelona-stjerne ude med forstuvet ankel - tvivlsom til CL-kampene mod United

Luis Suarez udgik søndag i Barcelonas sejr på 4-1 over Real Betis med en forstuvet ankel, og derfor er han i tvivl til de to kvartfinaler mod Manchester United i Champions League.

FC Barcelona risikerer at måtte undværre Luis Suarez i de to kommende Champions League-kvartfinaler mod Manchester United.

Søndag udgik den sydamerikanske angriber med en forstuvet ankel fra Barcelonas kamp mod Real Betis, der blev vundet med 4-1 på udebane. Forinden havde Suarez scoret til 3-0 for gæsterne.

Barcelona meddeler mandag, at Suarez i løbet af dagen skal gennemgå flere tests for at fastslå skadens alvor, men det er usikkert, om han bliver klar til kampene mod Manchester United i Champions League.

Den første af de to kvartfinaler mod United spilles den 10\. april på Old Trafford, mens der er returkamp i Barcelona bare seks dage senere.