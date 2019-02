Barcelona-manager er ikke bekymret efter stime af uafgjort

På trods af en målløs affære mod Athletic Bilbao på San Mamés Stadium søndag aften, så er Barcelona-manager Ernesto Valverde ikke ovenud bekymret for sit holds placering øverst i La Liga.

- Vi var først i sidste uge, og vi er stadig først. Og hvis min matematik passer, så vil vi også være først i næste uge, sagde Valverde søndag, efter Barcelona havde afsluttet tredje kamp i træk uden sejr i La Liga.

Med den manglende pointhøst giver Barcelona muligheder for de øvrige hold i toppen af tabellen, selvom føringen stadig er på seks point ned til Real Madrid på andenpladsen.

Samtidig kunne Real Madrid søndag notere sig en sejr ude over Athletico Madrid.

Ifølge Valverde manglede hans trup den nødvendige energi over for et velspillende Bilbao, sagde han til nyhedsbureauet AFP efter kampen.

Og kampen kunne være endt helt skidt, hvis ikke målmand Marc Andre ter Stegen havde blokeret et imponerende skud fra Bilbaos Inaki Williams i de døende minutter af kampen.

- Han reddede os. Det var en fantastisk redning, lød det fra træneren.

Næste weekend skal holdet forsøge at vende stimen mod Real Valladolid hjemme.