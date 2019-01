Barcelona leverer stort pokalcomeback mod Simon Kjær

Sevilla havde en 2-0-føring med til pokalmødet i Barcelona, men det var ikke nok for Simon Kjær og co.

Selv store føringer fra første kamp kan være svære at forsvare på Camp Nou mod FC Barcelona. Spørg bare Paris Saint-Germain, der måtte se 4-0 blive til 5-6 for et par år siden i Champions League.

Onsdag aften måtte også Sevilla med Simon Kjær i centerforsvaret se Barcelona lave et flot comeback, da 0-2 fra første Copa del Rey-møde blev vendt til samlet sejr på 6-3.

Allerede efter 13 minutter kom mestrene i front, da Philippe Coutinho udnyttede et straffespark.

Godt midtvejs i halvlegen fik Sevillas Éver Banega samme mulighed, men hans spark blev reddet af Jasper Cillesen.

Som om det brændte straffespark ikke var skuffelse nok for gæsterne, så gik der kun fire minutter, før Ivan Rakitic fordoblede Barcelonas føring.

Nu var alt lige i det samlede regnskab, men yderligere to scoringer på et minuts tid tidligt i anden halvleg af hjemmeholdet så ud til at punktere spændingen.

Coutinho og Sergi Roberto stod for målene.

Med godt 20 minutter igen lykkedes det Sevilla ved Guilherme Arana at reducere, og så var der lagt op til en spændende afslutning alligevel.

Et mål mere til Sevilla ville sende gæsterne videre på reglen om udebanemål.

Barcelona holdt dog stand, og et minut før tid lukkede og slukkede Luis Suarez med målet til 5-1, inden Lionel Messi i tillægstiden bød ind med at gøre det til tenniscifre.

Dermed er Barcelona klar til semifinalen.