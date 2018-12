Barcelona lejer colombianer med option i Valencia

FC Barcelona har været i bekneb for forsvarsspillere, men det har klubben fundet en løsning på.

Torsdag meddelte Barcelona således, at colombianske Jeison Murillo er ny spiller i klubben.

Murillo er lejet i et halvt år i Valencia.

- FC Barcelona og Valencia CF er blevet enig om en aftale for Jeison Murillos skifte for resten af sæsonen. Aftalen indeholder en købsoption, som er 25 millioner euro værd, skriver Barcelona i en udtalelse.

25 millioner euro svarer til cirka 186 millioner kroner, som Barcelona skal betale, hvis klubben ønske at købe Murillo.

Barcelona har både franske Samuel Umtiti samt belgiske Thomas Vermaelen langtidsskadede, og derfor har Gerard Pique og Clément Lenglet været eneste muligheder i det centrale forsvar.

Murillo kom til Italien som 18-årig fra Colombia. Her tørnede han ud for Udinese, inden turen gik over spanske Granada, og han skiftede til Inter i 2015.

Han blev lejet ud til Valencia i 2017 og skiftede permanent denne sommer.

Murillo er dog kun noteret for tre kampe for Valencia i denne sæson i alle turneringer.

Han har spillet 27 landskampe for Colombia, men han var ikke i truppen ved VM i Rusland i sommer.