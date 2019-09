Barcelo mig her og Barcelo mig dér

Thomas Delaney var med i flyet fra Danmark sammen med Lars Høgh, som så blændende ud og også William Kvist med kone og barn.

På de næste sæder sad nogle roligans, der tilsyneladende havde planlagt et stort raid op mod Gibraltar-kampen på torsdag. Og ham fra Hundested, der følger landsholdet i tykt og tyndt og har et banner, der altid kan ses på diverse stadions var også ombord og skulle naturligvis videre til Georgien og Tbilisi bagefter. Som portør på Hillerød sygehus har han alligevel sat lidt til side.

Norwegian-flyet landede brutalt i Malaga, som var gummien på forhånd revet af landinghjulenes fælge, mens varmen steg op i de danskes kroppe og var på stabile 30 grader.

Pressen blev behørigt installeret på "De hvide Måge" med pool i midten og Happy Hour midt på dagen, som om offentlighedens udsendte stadig var useriøse folk, der ville drikke heftigt på læsere og seeres bekostning. De tider er forbi.

Til gengæld var landsholdsspillerne indlogeret på Hotel Barcelo i Marbella, men DBU havde kvajet sig og skrevet, at pressemødet foregik på Hotel Barcelo i Malaga, så størstedelen af den skrevne presse nåede enten aldrig frem til pressemødet eller kom alt-alt for sent.

Marbella ligger 75 kilometer fra Gibraltar og her kan landsholdet forberede sig på Marbella Football Center, inden de tirsdag tager videre til klippeøen for at teste kunstgræsset på Victoria Stadium, hvor vandet fra vandingsanlægget hurtigt fordamper på plasticgræsset og boldpassagerne bliver træge som rabarber-grød, der har stået i nogle dage.