Bankrådgiveren tager fire år mere i Cirkus Ishockey

Det hører til sjældenhederne, at der bliver skrevet spillerkontrakter på mere end to års varighed i dansk ishockey.

Derfor er det værd at hæfte sig ved, at landsholdsveteranen Julian Jakobsen under VM har forlænget sin aftale med Aalborg Pirates med fire år.

Selv om han tirsdag afslutter sit tiende VM og er fyldt 32 år, er Jakobsen klar til mange flere dueller på isen i den hårde idræt.

- Jeg er Aalborg-dreng, jeg er blevet gift, og vi skal have børn. Det var meget naturligt at forsøge at få noget på plads, der giver lidt tryghed og sikkerhed for både mig og min familie.

- Det er dejligt, at vi kunne finde en løsning, siger Julian Jakobsen.

På et landshold fyldt med professionelle spillere, der dedikerer al deres tid til sporten, skiller centerspilleren fra Aalborg sig ud.

15 timer om ugen sidder han og rådgiver kunder i Sparekassen Vendsyssel.

Selv om tiden som ishockeyspiller ikke slutter foreløbig, har han så småt taget hul på den næste karriere.

- Jeg ville ønske, at flere får den mulighed, som jeg har fået. Det er vigtigt at hjælpe sportsudøvere på vej til en karriere efter sporten.

- Det fungerer rigtig godt for mig. Jeg kan selv styre mine timer og lægge dem, som jeg har lyst. Samtidig er der forståelse for, at jeg nogle gange skal med landsholdet, siger han.

For Julian Jakobsen blev det hurtigt hverdag efter sidste års festlige VM i Herning.

Kort efter Danmarks VM-exit sad han ved det grønne bord for at færdiggøre finanselevuddannelsen.

- Jeg var til eksamen 28. maj. Nu er jeg udlært, og det er da en start.

- Der er en masse muligheder for at bygge oven på uddannelsen. Det må jeg gøre engang, når Cirkus Ishockey er slut, siger Julian Jakobsen.

Hvis han opfylder sin nye kontrakt, bliver det tidligst i sommeren 2023.

Julian Jakobsen rundede mandag 175 landskampe, da Danmark mødte Canada ved VM. Tirsdag eftermiddag er han med, når det danske hold afslutter VM-deltagelsen mod de slovakiske værter.