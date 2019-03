Baneløber overraskede Eriksen: Håber ikke det sker igen

Lige før torsdagens 2-2-testkamp i Kosovo var på vej ind i tillægstiden, blev den afbrudt i forbindelse med et frispark.

Det skete, fordi en af de mange engagerede Kosovo-fans valgte at løbe ind på banen for at kramme Christian Eriksen.

Det overraskede den danske stjerne, som ikke havde set baneløberen, før han kunne mærke armene rundt om livet.

- Lige pludselig stod der bare en og holdt om mig, og det var jeg meget overrasket over. Jeg troede først, at det var en modstander, og så tænkte jeg: "hvad fanden foregår der?".

- Efterfølgende kunne jeg godt se, at det ikke var en modstander, men en fan, der sagde nogle ting.

- Jeg blev meget overrasket, for det kom ud af ingenting, for jeg havde ikke set ham komme ind på banen, siger Eriksen, der i første omgang ikke helt vidste, hvordan han skulle reagere.

Danskeren valgte dog den rolige løsning og gjorde ikke de store fagter, inden vagter eskorterede baneløberen ud. Det var en sjov engangsforestilling, men Eriksen håber, at der i fremtiden er bedre styr på sikkerheden.

- Det er ikke sket før, at der er løbet en for at kramme mig på banen. Jeg vil helst være det foruden, så man ikke skal tænke på, at fans kan løbe på banen. Det var sjovt at prøve en gang, men jeg håber ikke, at det sker igen, siger danskeren.

Baneløberens mål var angiveligt at få fat i Christian Eriksens trøje.

- Da han blev taget væk, hørte jeg, at han sagde "shirt, shirt", så jeg tror, at han ville have min trøje. Den fik han ikke, den fik en af de danske soldater. Jeg havde hørt, at der var nogle, så jeg kunne ligeså godt kaste den til dem, siger Christian Eriksen.

Den danske kreatør fik en halv time på banen, efter sin første indskiftning i en landskamp siden 2011. Efter få minutter på banen udlignede han til 1-1 på et straffespark.

Eriksen blev skånet forud for tirsdagens EM-kvalifikationskamp i Schweiz, og det har han fuld forståelse for.

- Det er rigtig lang tid siden, jeg er startet ude på landsholdet. Inden kampen var jeg også nødt til at spørge de andre, hvad man laver inden kampen. Jeg vil helst starte inde i en landskamp, men jeg kan godt forstå baggrunden, for det er tirsdag, det handler om, siger han.

Selv om Danmark til sidst fik raget 2-2 hjem i Pristina, var der spillemæssigt få gode ting at tage med til tirsdagens åbning i EM-kvalifikationen. Christian Eriksen forventer da også et mere engageret dansk hold i Basel.

- Jeg tror, at vi kan love, at man vil se et andet dansk hold, for vi vil gerne have et godt resultat i Schweiz. Uafgjort i Schweiz er noget andet end uafgjort i Kosovo, selv om vi gerne vil have tre point på tirsdag, siger Eriksen.