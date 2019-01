Bakken Bears snubler igen i Europa - taber til hollændere

Hollandske Leiden blev onsdag for stor en mundfuld for Bakken Bears, der tabte for anden kamp i træk i Europa.

Det startede godt for Bakken Bears i det andet gruppespil i Fiba Europe Cup med to sejre i de første to kampe.

Men siden da er det gået ned ad bakke for det aarhusianske basketballhold, der onsdag tabte for anden kamp i træk, da det på udebane blev til et nederlag på 85-89 til hollandske Leiden.

Trods nederlaget beholder Bakken Bears andenpladsen i gruppen. Holdet er á point med Leiden, men har en bedre målscore - de to bedste i gruppen går videre til turneringens ottendedelsfinaler.

Leiden fik med sejren revanche efter det første opgør mellem de to hold, hvor det danske hold vandt med hele 40 point.

Bakken Bears var ellers tæt på at lave et stort comeback i onsdagens kamp.

Holdet var bagud med 20 point, da fjerde og sidste quarter begyndte, men fik mindsket hollændernes forspring til fire mål.

Leidens evner til at score forsvandt stort set, og det så ud til, at danskerne ville komme tilbage.

Men hjemmeholdet holdt fast og endte altså med at vinde.

Bakken Bears' næste kamp i Fiba Europe Cup spilles næste tirsdag, hvor finske Kataja kommer på besøg i Aarhus.

Russiske Saratov venter i den sjette og sidste gruppekamp 6. februar.