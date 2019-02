Bænket AaB-anfører: Vi blev most af FC Midtjylland

Til stor skuffelse for den bænkede AaB-anfører Rasmus Würtz måtte nordjyderne mandag aften indkassere forårssæsonens andet nederlag i lige så mange kampe, da FC Midtjylland på eget græs vandt 2-1.

Fra bænken kunne han se sine yngre holdkammerater komme til kort mod mesterskabsaspiranterne, og særligt i første halvleg var der for stor forskel på holdene, mener Würtz.

- Vi blev most i første halvleg. FC Midtjylland sad klistret på os, og så smed vi også for mange lette bolde væk. Vi formåede ikke at holde fast i bolden, når vi var oppe på Midtjyllands banehalvdel, siger Rasmus Würtz.

- Hvis man skal gøre sig nogle forhåbninger mod dem, så er det nødvendigt at have nogle perioder, hvor man rent faktisk har bolden i mere end tredive sekunder, og det forsømte vi i første halvleg, siger Würtz.

Efter pausen blev det bedre. I kølvandet på hjemmeholdets 2-0-scoring kom AaB tilbage og fik reduceret ved den indskiftede angriber Tom van Weert. Håbet om at tage et enkelt point med hjem levede helt til det sidste for AaB.

- Vi formåede trods alt at sætte lidt spil sammen i anden halvleg, og det var jo positivt. FC Midtjylland trak sig også en lille smule tilbage, hvilket hjalp os lidt, siger Rasmus Würtz.

Den udlægning er FC Midtjyllands cheftræner, Kenneth Andersen, ikke enig i. Han mener ikke, at hjemmeholdet trak sig tilbage og prøvede at forsvare sejren hjem.

- Efter målet til 2-0 synes jeg, at vi fortsatte på samme måde. Vi begyndte dog at lave nogle dumme personlige fejl, som lukkede AaB ind i kampen igen, hvilket var fuldstændigt unødvendigt, siger Kenneth Andersen.

Han kunne dog glæde sig over, at det alligevel lykkedes at få sæsonens tiende hjemmesejr i hjemmekamp nummer 11.

AaB indtager Superligaens tiendeplads, mens FC Midtjylland ligger på andenpladsen tre point efter FC København.