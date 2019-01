Badmintonforbund vil løse konflikt med individuelle aftaler

Badminton Danmark og de danske landsholdsspillere kan i øjeblikket ikke blive enige om vilkårene for at spille på landsholdet.

Badmintonforbundet ønsker ikke at forhandle med spillernes repræsentant, Danske Elitesportsudøveres Forening og direktør Mads Øland, om en fælles overenskomst.

Nu forsøger forbundet sig med en alternativ løsning. Mandag oplyser direktør Bo Jensen, at forbundet har sendt individuelle kontrakter ud til samtlige landsholdsspillere.

- Vi kan bekræfte, at vi i dag har udsendt individuelle, men enslydende aftaler til spillerne.

- Fuldstændig samme indhold, siger Bo Jensen til TV2 Sport.

Landsholdsspillerne insisterer dog på at blive repræsenteret af DEF.

- Helt generelt er jeg skuffet over, at det er kommet dertil, hvor de vil lave aftaler individuelt, siger Hans-Kristian Vittinghus til TV2 Sport.

Direktør i Badminton Danmark Bo Jensen fornemmer dog, at de individuelle aftaler frister nogle af landsholdsspillerne.

- Vi har allerede hen over weekenden været i dialog med en stor del af spillerne, og vi vurderer på baggrund af de samtaler, at der er overvejende pæn interesse om at genoptage samarbejdet med Badminton Danmark om at komme tilbage som deltager i eliteprogrammet, siger han til TV2 Sport.

Aftalen mellem forbundet og landsholdsspillerne udløb 30. november, og siden da har spillerne selv arrangeret deres træninger uden Badminton Danmarks hjælp.

Badminton Danmark har helt konkret sagt, at man ikke ønsker at forhandle med DEF-direktør Mads Øland.

Øland har i 2017 og 2018 siddet ved bordet i forhandlinger mellem Spillerforeningen og Dansk Boldspil-Union (DBU) i fodboldkonflikter, der har ført til aflysninger af landskampe på både herre- og damesiden.