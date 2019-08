Badmintonchef: Antonsen har overgået vores forventninger

Det stod næppe skrevet på forhånd, at der ville være dansk deltagelse i en af finalerne ved dette års VM i badminton.

Ikke desto mindre lykkedes det lørdag Anders Antonsen at booke en plads i kampen om guldmedaljen i herresingle.

Den blot 22-årige aarhusianers imponerende præstation har overrasket sportschef i Badminton Danmark Jens Meibom.

- Vi har altid troet på hans potentiale.

- De fleste af vores spillere slår igennem i midten af 20'erne og topper i slutningen af 20'erne. Anders har sprunget nogle trin over og står nu som 22-årig i en VM-finale.

- Han har overgået vores forventninger. Selv de mest positive havde ikke regnet med, at han i år ville stå i en VM-finale, siger Jens Meibom.

Søndagens finalemodstander er verdensetteren Kento Momota fra Japan.

De to spillere har mødt hinanden fire gange i officielle kampe. Momota har vundet tre gange, men sidste gang, de to spillere stod over for hinanden, trak danskeren det længste strå.

- Den selvsikkerhed, der normalt præger Momota, er måske ikke helt den samme, når Anders er modstanderen, fordi han tabte, sidste gang de mødte hinanden.

- Når det så er sagt, så må vi anerkende, at Momota er favorit til at vinde, men jeg er spændt på at se, hvordan Anders får løst opgaven. Det kan være, han kan drille Momota. Det er jo ikke umuligt at slå ham, siger Jens Meibom.

VM-finalen mellem Anders Antonsen og Kento Momota spilles søndag eftermiddag og forventes at gå i gang omkring klokken 14.