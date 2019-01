Badminton bundopgør venter: OBK jagter første ligasejr med nyt, ungt talent

Syv ud af syv mulige kampe har Odense OBK tabt. Tirsdag og torsdag skal holdet forsøge at ændre på den statistik.

Badminton: Det bliver med et nyt talent på holdet, at Odense Badmintonklub møder Gentofte tirsdag den 29. januar klokken 19 på hjemmebane. 15-årige William Kryger Boe, der er en del af OBK, får nemlig debut på ligaholdet, oplyser klubben i en pressemeddelelse. Badmintonspilleren, der sammen med tre andre OBK-talenter er blevet udtaget til ungdomslandsholdet, skal forsøge at få den fynske badmintonklubs første ligasejr og første point i denne sæson i hus.

Klubben har i ligaens grundspil nemlig endnu ikke vundet en eneste af holdets syv kampe og befinder sig helt i bunden af ligaen med nul point. Noget, der af klubbens forretningsfører, John Thrane, også bliver nævnt i pressemeddelelsen. Der står:

- Odense OBK ligger sidst i Badmintonligaen og har allerede indstillet sigtekornet på at spille ligakvalifikation sammen med de andre tre nederst placerede hold i ligaen; Værløse, Højbjerg og Gentofte.