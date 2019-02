Badminton: OBK tæt på at miste plads i ligaen

Efter endnu et nederlag i ligakvalifikationen skal OBK vinde de tre sidste holdkampe for at sikre sig en fornyet billet til den bedste række.

Badminton: Odense Badminton Klub (OBK) er tæt på at vinke farvel til Badmintonligaen. Mandag aften blev det til endnu et nederlag i ligakvalifikationen, da OBK hjemme tabte 1-5 til Værløse. Dermed ligger OBK fortsat sidst uden point, og med kun tre kampe igen er der otte point op til Værløse og Højbjerg på de to pladser, der får adgang til ligaen.

Det betyder, at OBK skal vinde de tre sidste holdkampe ude mod Gentofte samt hjemme mod Langhøj og Højbjerg for at bevare chancen for en ligaplads.

Den enlige fynske sejr i mandagens holdkamp stod Steffen Rasmussen for i første herresingle, hvor DM-sølvvinderen fra det individuelle DM for nylig vandt 21-18, 21-11 over Rasmus Messerschmidt. Det blev til nederlag i tre sæt for Patrick Bjerregaard i anden herresingle samt Oliver Thomsen og Mads Thøgersen i herredouble.

Det blev til nederlag i to sæt for Emil Hybel og Emilia Nesic i mixeddouble, Rikke Pedersen i damesingle samt Camilla Martens og Simona Pilgaard i damedouble.

OBK sluttede sidst i grundspillet efter lutter nederlag og fik derfor ingen bonuspoint med over til ligakvalifikationen. Næste kamp er 19. marts ude mod Gentofte.