Både skræmmende og godt for GOG

THW Kiel rundbarberede spanske Granollers - i Spanien - i GOG's gruppe D i EHF Cuppens gruppespil. Meget tyder på, at GOG og Granollers skal kæmpe om andenpladsen i gruppen - og om muligheden for avancement til en kvartfinale.

Håndbold: GOG møder 24. februar og 3. marts den tyske storklub, THW Kiel, henholdsvis ude og hjemme i EHF Cuppens gruppespil - i gruppe D. Og det kan godt vise sig at blive rigtig barske oplevelser for de gule.

Søndag aften rundbarberede THW Kiel således europæisk scenevante Granollers fra Spanien på spaniernes hjemmebane med 33-22 efter føring 18-11 ved pausen. Dermed satte nordtyskerne to fede streger under deres favoritstatus til at vinde gruppe D - og til at vinde EHF Cuppen 2019, hvor finalearrangementet i øvrigt spilles i netop Kiel den 17. og 18. maj.

Men faktisk var THW Kiels sejr over Granollers på en måde også gode nyheder for GOG. For alt tyder på, at fynboerne netop skal kæmpe med spanierne om den andenplads i gruppe D, som kan betyde avancement til kvartfinalerunden, så spanske point søndag aften ville reelt have været dårlig nyt for GOG.

Lørdag vandt GOG 31-28 over polske KS Azoty-Pulaw i Lublin - sandsynligvis gruppe D's svageste hold. Så derfor er vejen frem for fynboerne en sejr hjemme over Pulawy samt et samlet sejr hjemme og ude over Granollers.

I den forbindelse bliver GOG's hjemmekamp på søndag i Gudme mod Granollers en nøglekamp. Det er sandsynligvis et opgør, de gule skal vinde for at gøre sig forhåbninger om en kvartfinale.

En andenplads i gruppe D er i øvrigt ikke engang sikkerhed for en kvartfinale. Kun de tre bedste af de fire toere går således videre fra gruppespillet.