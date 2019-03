BSV-træner efter CL-nedtur: Det er ingen katastrofe

Bjerringbro-Silkeborg (BSV) måtte søndag sige farvel til Champions League i denne sæson efter et kollaps i anden halvleg mod Wisla Plock.

BSV tabte kampen på hjemmebane om en plads i ottendedelsfinalen i turneringen med 20-27, efter at BSV for en uge siden vandt det første playoffopgør i Polen med 26-22.

Foran 15-13 i pausen var BSV godt på vej mod ottendedelsfinalen, efter polakkerne endda fik to røde kort i første halvleg.

Det hele endte dog i en gevaldig nedtur i anden halvleg, hvor BSV blot scorede fem mål og satte det hele over styr.

BSV-træner Peter Bredsdorff-Larsen var skuffet efter nederlaget, men holdt dog hovedet koldt.

- Vi vidste godt, at vi havde spillet en kanonkamp i den første kamp, og vi nåede ikke angrebsmæssigt det samme niveau desværre, og det blev udslagsgivende, siger Peter Bredsdorff-Larsen.

Nederlaget betyder, at dansk klubhåndbold ikke er repræsenteret i ottendedelsfinalerne i denne sæson.

- Det er ikke nogen katastrofe. Vi ville gerne have været videre, men vi må også sande, at med de skader, vi har lige nu, så ville det nok være endestationen (playoffkampene, red.).

- Vi har samlet 18 ud af 24 point i turneringen, så på den måde har det skabt et godt bidrag i forhold til den danske rangering, så det er der ikke noget problematisk i, siger Peter Bredsdorff-Larsen.

Efter føringen i pausen måtte han erkende, at BSV gik totalt ned i anden halvleg og brændte læssevis af chancer.

- Efter at have vundet de tre første halvlege mod Plock, så må vi bare sande, at vi i anden halvleg overhovedet ikke formåede at lave mål.

- Vi lavede fire mål, mens kampen var i gang, og brændte dramatiske chancer inklusiv straffekast i hobevis. Det gjorde, at vi røg ud.

Rutinerede Michael V. Knudsen var helt på linje med sin træner.

- Det var noget af et slag i ansigtet. Vi havde styr på Plock i tre halvlege. De fik to røde kort i første halvleg, men de fandt ekstra kræfter og stod sammen, mens vi gik ned og havde svært ved at få bolden i kassen.

- Deres keeper stod godt og var medvirkende til, at de vandt, men vi havde rigeligt med chancer til at gå videre, og det er frustrerende.

- Vi kom til gode afslutninger, men brændte straffekast og var en del i undertal, som gjorde det sværere, og det gjorde, at vi var pressede, og de kom ind i kampen. De var ovenpå, og vi hang, siger Michael V. Knudsen.