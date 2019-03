Bjerringbro-Silkeborg har udsigt til at få et enkelt point med til slutspillet, når grundspillet i Herre Håndbold Ligaen om to runder er forbi.

Tirsdag snuppede BSV den fjerde ligasejr på stribe med 33-22 ude over Århus og placerer sig dermed på ligaens tredjeplads med 33 point for 24 kampe. Aalborg og GOG fører ligaen an med henholdsvis 37 og 36 point.

Århus ligger i et mindre vakuum på syvendepladsen med 27 point efter en serie på fire kampe uden sejr.

Århus var kun foran i indledningen blandt andet ved 4-3, men med fire mål i træk fik BSV skabt det første lille hul ved 7-4.

Michael V. Knudsen sørgede for det sidste af disse mål, og den tidligere landsholdskæmpe var i det hele taget sikker fra stregen i første halvleg med fire mål på lige så mange forsøg.

BSV fortsatte dominansen, og da Nikolaj Øris efter 21 minutter scorede til 14-8, kaldte Århus-træner Erik Veje Rasmussen til timeout i forsøg på at standse udviklingen.

Det lykkedes i nogen grad, da hjemmeholdet Århus i halvlegens resterende del scorede en gang mere end modstanderen, men BSV kunne stadig gå til pause med en komfortabel føring på 17-12.

BSV trak yderligere fra i begyndelsen af anden halvleg. Højrebacken Nikolaj Øris mødte skydelysten til opgøret, og med sit sjette mål på ti forsøg bragte han sit hold på 22-15.

Århus udstrålede ikke tro på det store comeback, og i stedet udbyggede BSV. Føringen blev første gang tocifret, da Sebastian Skube ti minutter før tid gjorde det til 28-18.

Det var en aften, hvor meget lykkedes for BSV. Mads Øris scorede kort før tid til 32-20 med et overrumplende underhåndsskud op i nettaget, som fik træner Peter Bredsdorff-Larsen til at overgive sig med et grin på sidelinjen.

Brødrene Øris blev da også kampens to mest scorende. Nikolaj og Mads kom på måltavlen henholdsvis syv og seks gange.