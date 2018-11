Bjerringbro-Silkeborg skal slutte på en af de to øverste pladser i gruppespillet i Champions League for at avancere i turneringen.

Til det formål skulle BSV bruge en sejr lørdag på udebane over bundholdet i gruppe C, HC Metalurg.

Det lykkedes for BSV at vinde opgøret 33-29 i Skopje, uden at det danske hold egentlig behøvede at ramme topniveauet for at slå makedonerne, der blot har skrabet to point til sig i ni gruppekampe.

Sejren betød, at BSV nåede op på 14 point for ni kampe på førstepladsen med en gruppekamp tilbage.

BSV blev senest besejret i turneringen af Tatran Presov fra Slovakiet, som også slog BSV på hjemmebane, og en sejr lørdag var derfor påkrævet og også forventet.

Det danske hold kom også glimrende i gang med opgøret og var foran 5-1 efter otte minutter mod bundholdet, der dog svarede igen og reducerede til 4-6 efter 13 minutter.

Mikkel Nøddesbo sørgede dog for 7-4-føring og var i det hele taget flyvende i indledningen, men koncentrationen svigtede for ofte i fasen for BSV, og hjemmeholdet scorede igen.

Kampens indledning lagde op til, at BSV ville løbe makedonerne over ende, men Metalurg sled sig ind i opgøret, og var blot bagud 12-14 to minutter før pausen.

I det første opgør hjemme mod gruppens bundprop vandt BSV med otte mål, men BSV var ikke helt oppe i gear lørdag, og Metalurg var med i opgøret med pauseføringen 15-12 til BSV.

Nikolaj Markussen fik scoret sit første af fem mål i opgøret tre minutter inde i anden halvleg, da han knaldede bolden i mål til 16-13.

Det lignede dog et spørgsmål om tid, hvis BSV bare ville, og gæsterne begyndte da også at lægge afstand. Jacob Lassen øgede til 23-17, men makedonerne fik lov at komme på 17-21 og undgik en ydmygelse på hjemmebane.

Uden at slide alt for meget i det kørte BSV sejren hjem og ligger nu til selv at kunne afgøre sin skæbne, når sidste gruppekamp i Silkeborg er mod Sporting fra Portugal.