BSV-GOG: Navne med Pytlick-junior, europæisk billetsalg og sne i højlandet

GOG er ikke bange for at give selv helt unge spillere chancen - heller ikke i de store kampe. Til lørdagens kamp var Simon Pytlick - venstre back og 18 år i tirsdags - kommet på holdkortet, og han fik en kort debut i ligaen efter 20 minutter. - Jeg tænkte "vildt", da jeg fik det at vide at jeg skulle med, og jeg blev også lidt nervøs. Men så kom jeg til at tænke på, at det bare var endnu en håndboldkamp, lød det fra backen før kampen. Og, ja, Simon ER søn af Jan Pytlick og Berit Bogetoft Pytlick, så håndbold-generne ligger jo også lige for. Simon Pytlick siger: - Jeg fik et stort tillykke fra dem, og de ville gerne have set mig i aktion. Men de skulle til en julefrokost, så nu er det i stedet mig, der skal hente dem i aften/nat! Foto: Karsten L. Sørensen