BILLEDSERIE: Dalum dirrede på knivens æg

FODBOLD: Dalums træner Anders Nielsen rystede på hovedet, da han målbevidst gik mod omklædningsrummet efter slutfløjtet i lokaldramaet på den drønende varme kunstgræsbane på Windelsvej, hvor gummigranulaten mellem plasticstråene gjorde banen til en kogeplade.

Allerede nedrykkede Marienlyst gav som ventet intet væk og ved stillingen 1-1 var Dalum rystet. Ronny Larsen gled let igennem Dalum-forsvaret to gange. Den ene gang skulle han selv have afsluttet og den anden gang troede Jacob Mikkelsen, at et indkast var til Dalum - imens tog Marienlyst det hurtigt, men hverken Ronny Larsen eller Mathias Danielsen kunne blive enige om at spille den anden afgørende fri i det Dalum-forladt felt.

Havde Odder samtidig scoret et mål mere i Vejgaard til 3-2, havde Dalum været nede i Danmarksserien.

- Det var ikke faldet i god jord, hvis jeg havde forladt klubben på den måde,. Vi sad jo derude på bænken og fulgte med i de andre kampe, og jeg kunne sagtens mærke spændingen stige, som anden halvleg skred frem. Spændingen var en helt anden, end den, jeg følte, da jeg rykkede op med Marienlyst. Dengang var det positive følelser, sagde en tydeligt mærket Dalum-træner, mens han gik rundt om sig selv og indimellem fik lykønskninger fra ledere og spillere på vej ind i omklædningsrummet.

- Marienlyst spiller en god gang fodbold. Flere af dem er vant til at spille indendørs, og laver små kombinationer, inden de går lige på, sagde Anders Nielsen.

Samtidig spillede Marcus Sørensen i målet og stopperen Anders Jørgensen meget stærkt hos Marienlyst, hvor Ronny Larsen med lidt mere skarphed kunne have sænket gæsterne. Marcus Sørensen tog et straffespark ved at kaste sig til venstre, da Mads Raben valgt en variant med et meget kort tilløb før pausen. Den helt store redning hev Marcus Sørensen ud af handskerne, da Kasper Lehm fandt Patrick Naundrup inde foran. Naundrup satte indersiden på, men Marcus Sørensen parerede med en vanvittig refleks.

I begyndelsen af kampen blev Marienlyst længe løbet over ende af de hurtige Patrick Naundrup, Martin Høgstad, Frederik Humlegaard og Mads Raben, og ud over straffesparket burde i hvert fald Philip Stoustrup have scoret på tværpasningen fra Martin Høgstad. Fra fire meters afstand sendte Stoustrup bolden over mål med indersiden.