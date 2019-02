BEDØM SELV: Får Spurs gave i storkampen?

Christian Eriksen spiller bolden ud til Danny Rose, og venstrebacken sender et indlæg ind i Manchester Citys felt.

Bolden rammer imidlertid Raheem Sterling på kanten af feltet, og det får dommer Mark Clattenburg til at pege på pletten - straffespark.

Replays synes dog efterfølgende at have svært ved at bekræfte, at bolden skulle ramme den tidligere Liverpool-stjerne på armen.

Men se tv-billederne en gang eller tre mere og vurder selv, om straffesparket var den korrekte kendelse.