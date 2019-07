Valdemar Schousboe har ofte vist farlighed i den blå B1913-trøje, men den ranglede angriber var mad til at rykke ud i sidste sæson. Her kommer B1913-forsvareren Daniel Winther først på bolden i et af sidste sæsons lokalopgør. I midten ses B1909-målmand Nicklas Henriksen. Foto: Nils Svalebøg