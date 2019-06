Fodbold, Danmarksserien, pulje 3, Hedensted-B1913 4-2 (3-1)

Et hurtigt Hedensted mål efter to minutter betød en svær start for udeholdet. Alexander Mose udlignede ganske vist efter et kvarters spil, og med masser af B1913-fart og en stor spilandel, var det ikke helt retfærdigt, at hjemmeholdet på stor effektivitet førte med 3-1 inden pausen.

I anden halvleg fortsatte B1913 med at være mest i boldbesiddelse, men det var igen hjemmeholdet, der midt halvlegen kom på 4-1, inden Valdemar Schousboe kort før tid reducerede til 4-2.

B1913 var allerede inden sidste kamp endt på den utaknemmelige tredjesidsteplads, der ved gode vestdanske resultater i 2. division havde betydet et år mere i Danmarksserien. (KAI)