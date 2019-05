B1913 skifter træner før Næsby-møde

Cheftræner Jakob Pavar og klubben har valgt at stoppe samarbejdet, fordi resultaterne er svigtet. Træneren roses for seriøst arbejde. Assistenten Peter Amstrup Christensen skal redde de blå sammen med sportschefen og fysisk træner Nicolai Kehling.

Fodbold: Der er pres på i traditionsrige B1913 før de sidste runder i Danmarksserien. B1913 ligger tredjesidst og er dermed lige under nedrykningsstregen.

Det har nu udløst et skifte på trænerposten, idet samarbejdet med cheftræner Jakob Pavar nu er ophørt. Begrundelsen er den simple, at resultaterne ikke levet op til forventningerne.

"Forårssæsonen er ikke forløbet som håbet for B1913 i Danmarksserien, hvor man har flyttet sig fra en plads i subtoppen af rækken til en aktuel nedrykningsplads. Den sportslige ledelse har, i fællesskab med trænerteamet, gennem den seneste måneds tid arbejdet åbent og konstruktivt sammen i et forsøg på sammen at vende tingenes tilstand - dog uden held. Derfor er den sportslige ledelse og Jakob Pavar nået frem til beslutningen om, at samarbejdet mellem B1913 og Jakob Pavar fra dags dato ophører", melder B1913.

- Vi er i en situation, hvor resultaterne ikke har levet op til det, man med rette ville kunne forvente og derfor føler vi, at der skal ske noget nyt for at vende den negative udvikling, udtaler sportschef Peter Rask og fortsætter:

- Jakob har været et kæmpe aktiv og meget vellidt blandt alle, siden han kom til klubben sidste sommer. Han leverede et stort og seriøst stykke arbejde med reserverne i efteråret, der gjorde, at han helt fortjent overtog vores førstehold. Vi vil komme til at savne hans engagement og seriøsitet og ønsker ham alt held og lykke i fremtiden, siger Peter Rask.

Der resterer fire kampe i Danmarksserien og en enkel pokalkamp, inden forårssæsonen går på hæld. Til at overtage tøjlerne har B1913 valgt at sætte assistenttræner Peter Amstrup-Christensen i spidsen, mens fysisk træner Nicolai Kehling og sportschef Peter Rask vil assistere ham sæsonen ud.

Første udfordring for den nye træner er allerede fredag, når Næsby Boldklub kommer forbi Campus Road. Der er kampstart klokken 18.30. Næsby ligger som bekendt på førstepladsen - lige foran Svendborg-Oure. Kun ét hold rykker op.

Situationen i bunden er den, at nummer sidst rykker direkte ned, og det ligner Viborg II, mens B1909 på næstsidstepladsen ikke har en reel chance for at nå B1913, der igen er ét point fra Otterup. Nierne er ni point efter B1913 - med kun fire runder tilbage.

Der er dog den ekstra hage, at antal nedrykkere fra de to DS-kredse vest for Storebælt influeres af, hvor mange vesthold, der rykker ud af 2. division, og før onsdagens runde lå det til, at alle fire nedrykkere kunne blive vesthold, men Skovshoveds nederlag hjemme til Frem indikerede, at der stadig kan ændres på de begreber. Det er også en mulighed, at Avarta trækkes med ned, men stillingen efter onsdagens runde kan læses på resultatsiderne.

Endelig kan konkurser og andre sære sager højere oppe ændre på vilkårene for nedrykning i 2. division.