B1913 henter fynsk trænertalent

Fodbold: B1913 får svært ved at undgå nedrykning til Fynsserien, hvis ikke holdet i de sidste par runder i Danmarksserien henter en del point, og hvis ikke der dumper mindst et østhold ned i Danmarksserien fra 2. division - og det tyder det ikke på lige nu.

Men i bestræbelserne på at få vendt den seneste negative sportslige udvikling har B1913 nu valgt at engagere et af fynsk fodbolds trænertalenter.

- Allesøs succestræner Daniel Piwodda har på to-et-halvt år flyttet klubben fra truende nedrykning til Serie 2 til nu blot at være tre point fra en oprykning til Danmarksserien. Med to runder igen ligger Allesø GF på en flot andenplads kun overgået af OKS, melder B1913's sportschef Peter Rask.

- Dét, Daniel har formået at skabe i Allesø på så relativt kort tid, er over al forventning. Han er en træner, der kan samle tre grise, fire får og to køer og få et hold ud af det, som bare fungerer på banen. Han er en ung, ambitiøs, seriøs og engageret træner, hvis energi spillerne kan mærke på banen i alle 90 minutter. Da vi satte kriterierne op for, hvad vi søgte, havde han hele pakken, siger sportschef Peter Rask.

Ud over at træne Allesø har 36-årige Daniel Piwodda været ungdomstræner i Næsby Boldklub for U17 og U19. Allesø er stadig med i kampen om en oprykningsplads til Danmarksserien, der dog kræver hjælp fra enten Marstal/Rise eller Svendborg fB, der har OKS i de to sidste runder. Uanset udfaldet runder Daniel Piwodda en flot sæson af og vil dernæst gå ydmygt til værks i sit nye job:

- Setuppet jeg kommer til er langt større, end jeg tidligere har været vant til. Jeg er imponeret over den seriøsitet, som jeg er blevet mødt med. På trods af at man er sportsligt udfordret på nuværende tidspunkt, mærker jeg en klub, som på alle andre parametre er i voldsom fremmarch. Timingen gør det her til en unik chance for mig på dette tidspunkt i min trænerkarriere. Jeg blev smigret over interessen, da den kom, og så er klubben af en sådan størrelse, at jeg ikke kunne sige nej. Ikke at forklejne Allesø, hvor jeg har haft en fantastisk tid med en masse fantastiske mennesker, men muligheden for at stå i spidsen i en klub som B1913 kan jeg ikke lade passere.

Daniel Piwodda har underskrevet en toårig kontrakt og runder som bekendt sæsonen af i Allesø, inden han starter på Campusvej.

Daniel Piwodda blev tirsdag aften præsenteret for spillerne i forbindelse med træningen.