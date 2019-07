Fodbold: Når Fynsserien indledes midt i august, byder rækken med de 14 klubber på de traditionsrige lokalopgør mellem B1913 og B1909 - og så vil flere klubber med stor erfaring på det plan byde ind som outsidere. Eller i hvert fald være klubber, der kan give de tidligere divisionsklubber kraftig modstand.

Det kan gælde klubber som Bogense, Allesø, SSV Højfyn og Marstal/Rise, hvis hold alle rummer en pæn fysik og kampvilje - ud over de vanlige individualister.

Nu har B1913 hentet en angriber, der i hvert fald i pondus vil rage godt op i landskabet.

Det er den 25-årige Nicklas Stokholm, der efter nogle gode sæsoner for Flemløse/Haarby i Fynsserien skiftede til Næsby i 2. division, hvor han scorede seks gange i 16 kampe i foråret 2018, idet Næsby til gengæld endte med at rykke ud.

I den seneste sæson, hvor Næsby spillede sig tilbage i 2. division, har Stokholm også været på banen i Danmarksserien, men dog med mere begrænset spilletid.

- Med skiftet til B1913 får Nicklas udsigt til en væsentligt større rolle, end han havde i den seneste tid på Stærehusvej, siger B1913-sportschef Peter Rask, der i forvejen har hentet den rutinerede venstre back Frank Rust Nielsen med divisions-erfaring fra Næsby.

-Nicklas er en spiller med et kæmpe potentiale, som vi vil gøre alt for at forløse. Det er en træfsikker angriber, som vi ved kan knalde mål ind, hvad han tidligere har bevist. Dertil har han gode personlige egenskaber, som vi kommer til at høste frugterne af i omklædningsrummet, lyder det fra sportschef Peter Rask.

Den nye angriber i truppen ser frem til udfordringen, der handler om, at B1913 skal tilbage i Danmarksserien:

- Jeg ser frem til at spille en større rolle, end jeg gjorde til sidst for Næsby. Jeg brænder for at spille og lave mål - og det er bevæggrunden for mit skifte. Jeg havde et fantastisk halvandet år hos Næsby, men velkomsten hos B1913 har været så varm, at jeg er glad for, at jeg sagde ja til at skifte.

Nicklas Stokholm og resten af truppen starter forberedelserne til den nye sæson mandag aften.