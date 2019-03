B1913-farvel til et par spillere

- Mathias kunne vi ikke garantere l, og han er skiftet til Fredericia for at spille Jyllandsserie. Selvfølgelig er der nogle alarmklokker, der ringer, når man mister et par spillere lige før sæsonstarten. Vi har selv haft svært ved at finde nye spillere af den ene eller anden grund, siger Rask.

Mangler kunstgræs

- Vi er ramt af en del skader og har vel op mod 10 spillere ude i denne weekend, og vi har også et andethold i Serie 1. To-tre af spillerne er vel ude i længere tid. Vi har skam et fint hold, når vi tager de første elleve spillere, men når vi kommer ud over det, kan det blive svært med hensyn til Danmarksserien, siger Peter Rask.

B1913 ligger nummer seks ud af de 10 hold, der spiller tre gange mod hinanden - i alt 27 kampe. Og holdene har spillet de første 14 runder i efteråret. B1913 har 12 point op til topholdet Varde og ni til Næsby, og der er syv point ned til nedrykningsstregen, hvorunder tre hold kan ende med at rykke ud.

- Vi når ikke helt med op, og jeg er så gammeldags, at jeg først og fremmest kigger nedad, så længe vi ikke er 100 procent sikret. De to af nedrykningspladserne er vel givet, men holdene lige over kan jo stadig nå at komme over stregen. Og som sagt har vi et glimrende hold, men jeg vil da ikke lægge skjul på, at et par nye spillere skal være velkomne, siger Rask, der således peger på Viborgs reserver og rivalen B1909 som to af nedrykkerne.

Sportschefen peger på B1913's største udfordring.

- B1913 er jo den eneste klub på et vist niveau uden en kunstgræsbane, så vi har været nødt til at køre rundt til forskellige steder og træne på ukristelige tidspunkter for at finde en bane, der er ledig. man skal vel ned til Allesø, der spiler i Fynsserien, for at finde en klub, der ikke har kunstgræsbane. Så det er klart, at vi arbejder på at få en kunstgræsbane, siger Rask, der godt kender projektet med det nationale Fodbold center på Campusvej.

- Men det kan jo ikke vide, om det bliver til noget, så vi er nødt til at få efter at skaffe en kunstgræsbane selv. Samtidig vil jeg sige, at vi i klubben da er stolt over at have en bestyrelse, der kan lave et overskud på cirka 250.000. Så jeg vil sige, at hvis vi kommer uskadt gennem dette forår, så er fremtiden blå, siger den tidligere divisionsmålmand i B1913.

Danmarksseriens første runde har følgende kampe med fynsk islæt: B1909-Kolding Boldklub, Næsby-B1913 og Oure FA-Otterup - og allerede lørdagen efter får B1913 besøg af B1909 i det klassiske lokalopgør.