B1913-chef om Emil Peter Jørgensen: En gentlemanaftale

Sportschef Peter Rask erkender, at det bliver svært at holde en kvalitetsspiller som Emil Peter Jørgensen på Campus Road. I stedet vil klubben hjælpe den gamle ven af klubben videre i karrieren.

Fodbold: Normalt er der ikke plads til megen romantik i moderne fodbold. Men hos B1913 har man valgt at hjælpe en gammel kending af klubben videre, uden man fra klubbens side umiddelbart profiterer af hjælpsomheden.

Således har B1913 valgt at tilbyde det tidligere OB-talent Emil Peter Jørgensen at træne med på Campus Road samtidigt med, at klubben forsøger at hjælpe den 23-årige Emil Peter Jørgensen videre.

- I 2017 stod vi lidt i samme situation, hvor Emil Peter manglede et sted at holde sig i form. Her var det egentlig ikke meningen, at han skulle hjælpe os i sæsonen, men det endte sådan, og som tak for det hjalp vi ham videre til Skotland, siger sportschef i B1913 Peter Rask.

Dermed forventer sportschefen ikke, at Emil Peter Jørgensen vil være på holdkortet i den kommende sæson, som starter 18. august hjemme mod Dalum.

- Emil Peter Jørgensen ved, hvordan klubben fungerer samtidigt med, at han kommer med den rette indstilling. Vi håber i klubben, at Emil Peter Jørgensen lander den kontrakt, som han nu går og håber på. Man kan godt kalde det for en gentlemanaftale, hvor vi arbejder for hinanden, fortæller Peter Rask.

Hvis det skulle ske, at det ikke lykkes Emil Peter Jørgensen at lande en kontrakt i en højere rangerende klub, så vil sportschefen i B1913 dog glædeligt byde Emil Peter Jørgensen velkommen i den blå trøje.

- Det er klart, at Emil Peter Jørgensen vil være en stor gevinst for os. Hans bundniveau er på niveau med mange albaniseriespilleres top. Men lad os se, hvad der sker, siger Peter Rask.

Sæsonstarten med 18 august fløjtes i gang klokken 11.00 på Campus Road.