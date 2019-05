B1909 søger ny træner til næste sæson

Cheftræner Thomas Thorhøj har selv ønsket at stoppe efter en hård periode, og assistent Jann Jensen skal fremover træne U17-holdet, ud over at være inspektør. B1909 søger nu Thorhøjs afløser som cheftræner.

- I vinterpausen besluttede B1909 og assistenttræner, Jann Jensen i fællesskab, at Jann skulle være en hovedperson i ungdomsarbejdet i klubben. En opgave, der påbegyndes efter sommerferien, hvor Janns aftale omkring førsteholdet udløber. Med Janns nye rolle som inspektør og dermed daglige gang i klubben, var det oplagt at udnytte hans kompetencer og erfaring i endnu højere grad til glæde og gavn for den røde talentudvikling. Vi er derfor enormt glade for, at Jann har mod på opgaven, som vi i øvrigt vil annoncere én af de kommende dage, melder kommunikationschef Henrik Brandt Rasmussen.

Samtidig er det meldt, at assistenttræner Jann Jensen efter sommerferien skal stå i spidsen for klubbens nye talentprojekt. Jann Jensen, der startede karrieren i B1909 og siden fik en lang karriere i Bundesligaen og kom hjem til OB og andre klubber, blev for nylig ansat som inspektør

Efter den kamp har både cheftræner Thomas Thorhøj og klubben været enige om at fortælle spillerne, at det er på tide at sætte en ny træner i spidsen for klubbens flagskib, som reelt kom på en håbløs mission, da klubben blev idømt en pointstraf på minus ni point i kølvandet på sidste års skattesag mod klubben.

Forståelse for træneren

- Desværre betyder sommerpausen også en afsked med cheftræner, Thomas Thorhøj, der ét år før kontraktudløb har bedt om at blive løst fra sin aftale. Det ønske har B1909 accepteret, og det sker i øvrigt fuldstændigt udramatisk og med gensidig forståelse.

- Det er rigtigt ærgerligt, at Thomas stopper nu. Vi er i gang med en længere proces, der vil strække sig over de næste par år, og der havde jeg været helt tryg ved at have Thomas ved roret. På den anden side ønsker klubben ikke at stå i vejen for hans ønske, som vi har stor forståelse for. Vi har brug for at alle mand er topmotiveret, og jeg kan godt forstå, hvis Thomas er lidt mør. Der har været mange udfordringer den seneste tid, som ikke har drejet sig om fodboldkampe, men alligevel har påvirket tingene kraftigt. Jeg/vi har nydt den tid vi har haft med Thomas, og med hans kompetencer og personlighed får han ingen problemer med at finde sig nye udfordringer, udtaler sportschef Mikael Skovgaards.

B1909 melder, at man fra det nye afsæt, som formentlig bliver Fynsserien, nu går i gang med at sammensætte det nye trænerteam.

- Jeg er fortrøstningsfuld i forhold til klubbens flagskib. Vi har et dejligt ungt hold, krydret med rutine, og som har vist fine takter i foråret. Nu skal vi bare finde det team, som kan styre dem videre", siger Mikael Skovgaards.

B1909 leverede mod Otterup en fighterbetonet og ofte aggressiv indsats i en spillestil, der har skiftet markant karakter i forhold til den mere polerede og tekniske stil, som kendetegnede det hold, som i forrige sæson var tæt på at blande sig i kampen om oprykningen til 2. division. Siden skiftede en del stamspillere til ikke mindst Marienlyst og til dels Otterup, og holdet har ikke været i stand til at kompensere for fradraget af de ni point - uanset hvor meget fight og vilje, som det er lykkedes træner Thomas Thorhøj at piske ind i det rekonstruerede hold, vurderer Sport Fyn.