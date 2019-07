B1909 henter rutineret forsvarstype

Rune Corfitzen skifter fra Dalum, og i nierne er man glad for at have fået en ægte duelspiller til de kommende udfordringer i Fynsserien, hvor man starter med minus ni points.

Fodbold: Selv om B1909 er rykket ned i Fynsserien, satser klubben tydeligvis på at ånde videre. Og endda med en intention om en vis livskraft.

Nierne havde op til weekenden annonceret tilgang af to solide skikkelser, og nu kan holdet se frem til en markant forstærkning af defensiven, hvis den nye spiller Rune Corfitzen kan leve op til tidligere tiders præstationer.

Rune Corfitzen spillede sidst for Dalum, og før det har den fysisk stærke spiller optrådt i Marienlyst-trøjen, og før det faldt opdragelsen i OB's U17- og U19-liga.

- Det er scoop for klubben, at Rune spiller for os. Rune er 25 år og kommer fra Dalum, hvor han har været anfører og forsvarskrumtap i tre-fire sæsoner. Efter endt ungdomstid i OB tog Rune til Marienlyst og spillede et par sæsoner i 1. og 2. division. Så det er en dygtig og rutineret spiller vi får til klubben. Rune er bestemt en af de spillere, som vores unge spillere får mulighed for at lære af, siger manager Mikael Skovgaards.

Rune Corftizen siger om skiftet:

- Jeg tager til B 1909 for at prøve noget nyt. Både for at spille sammen med mine bedste venner og for at spille noget god bold. Og selvfølgelig for at være med til at rykke klubben op i Danmarksserien igen. Jeg glæder mig helt vildt til at spille i klubben og prøve nye udfordringer, siger Corfitzen.

Sport Fyn vurderer, at den nye forsvarer er en type, som sjældent er set i den røde lejr de senere år, hvor man ofte har satset på såkaldt spillende forsvarere, der ofte har optrådt med stor risiko - til tider med fatalt udfald.

Rune Corfitzen råder over en bomstærk fysik og søger gerne duellerne uden kompromis og vil ikke være bange for at losse bolden fra Gillestedvej over mod Seden Fladstrand, hvis det skønnes klogt. Omvendt er Corfitzen - som langt de fleste danskere - ikke den nye Beckenbauer i det konstruktive spil, men venstrefoden er dog teknisk habil.

I forvejen har nierne op til weekenden annonceret, at man har hentet Morud-forsvareren Julian Martinsen og fighteren Sebastian Brems, der egge sidst har spillet for Morud - i Fynsserien.

Martinsen er også en typisk kontant forsvarer, mens Sebastian Brems er en central midtbanespiller, der har en fortid i OB's øvre ungdomshold.

B1909 ville efter nedrykningen fra Danmarksserien normalt være med-favorit til at tage den enlige oprykningsbillet, men de røde starter dog sæsonen med minus ni points som andet led i sanktionen, der faldt i kølvandet på skattesagen.

Derfor vil den anden fynske nedrykker B1913 umiddelbart være favorit, men det skal først dokumenteres, at de brave folk på Campusvej kan holde sammen på de størstedelen af de bedste spillere. B1913 har dog netop meldt, at man har hentet den rutinerede, mangeårige divisionsback Frank Nielsen fra Næsby, der rykkede op fra Danmarksserien.

Dermed tegner der sig allerede nogle giftige lokalopgør i den kommende Fynsserien, men som bekendt er det lokale fynske transfermarked - mellem Vigerslev, Windelsvej og Vissenbjerg - altid godt for nye overraskelser i et tempo, som kunne stresse selv den mest travle spanske sportsredaktion på en glohed sommerdag.