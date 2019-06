Fodbold, Danmarksserien, pulje 3, B1909 - Viborg 1-2 (0-1)

-Første halvleg lignede en kamp, hvor især hjemmeholdet spillede i sommerferietempo og helt fortjent bagud med 0-1 mod et mere engageret Viborghold, sagde træner Thomas Thorhøj. Han fik rusket op i spillerne i pausen, og hjemmeholdet kom ud med en helt anden indstilling om at fighte og kæmpe for sejr i de sidste 45 minutter.

Midt i anden halvleg udlignede Marco Sørensen helt fortjent, og resten af kampen blev spillet på B1909's præmisser. Der var skud på stolpe og pæne store chancer. I stedet sikrede Viborg sig sejren på en returbold, der faldt ned foran en Viborgfod og endte i målet. I slutminutterne fik Junior Gensøe en kæmpechance for udligning. Han brændte, og det lignede vel konklusionen på B1909's forsømte forår, hvor fradømmelsen af ni point betød en umulig kamp om at nå en redningsplads i rækken.

Dog ingen tvivl om, at B1909 og den afgående træner Thomas Thorhøj med et nyt mandskab kæmpede til sidste sekund. (KAI)