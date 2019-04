Axelsen taber tæt kvartfinale i Malaysia Open

En stime af sejre, der i søndags førte til triumf i India Open, sluttede fredag for Danmarks bedste badmintonspiller, Viktor Axelsen.

Således tabte han sin kvartfinale til verdens nummer 10, Jonatan Christie fra Indonesien, med cifrene 18-21, 19-21.

Axelsen havde vundet de to første indbyrdes opgør mod Christie, men tredje gang blev lykkens gang for indoneseren.

Fynboen fandt aldrig rytme i kampen, og en lang række fejl resulterede i nederlaget i to sæt.

Axelsen fik en skidt indledning på kampen og var hurtigt bagud med 1-6. Afstanden forsøgte han at reparere på i fortsættelsen, og det lykkedes faktisk, da han med et smash udlignede til 16-16.

Men så var det som om, at danskeren mistede en smule fokus.

I hvert fald fejlbedømte han et par bolde, som han lod gå i håbet om, at de var ude, men bolden holdt sig inde, både da Christie bragte sig på 18-16 og tog sættet til 21-18.

Andet sæt udviklede sig lige. For Axelsen var problemet, at han sjældent formåede at sætte gode point sammen kontinuerligt. Fine vindere blev oftest efterfulgt af fejl.

Som da han fandt linjen og bragte sig på 12-11 blot for at sende en nem bold i nettet.

Sættet balancerede på en knivsæg, men Axelsen fandt kurs mod sætsejr, da han ved 18-16 første gang bragte sig foran med to point i sættet, men derpå begik han to fejl, så det stod 18-18.

Ved denne stilling sendte Axelsen bolden på linjen og kom på 19-18, men Christie svarede tilbage med tre vundne point og kunne juble over den fornemme skalp.

I den sidste duel kastede Axelsen sin krop igennem luften for at vinde pointet, men han kunne ikke løfte fjerbolden det sidste stykke over nettet.

Malaysia Open er en Super 750-turnering på World Touren. Den rangerer dermed på højde med for eksempel Denmark Open. Ud over sæsonfinalen rangerer kun tre turneringer højere end Super 750-turneringer på World Touren.