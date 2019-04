Axelsen slår sig videre og undgår verdensetter i Malaysia

Viktor Axelsen tabte et sæt, da han slog Lu Guangzu ud af Malaysia Open. Indonesisk favoritdræber venter.

Den danske badmintonstjerne Viktor Axelsen er klar til kvartfinalen i World Tour-turneringen Malaysia Open.

Torsdag formiddag dansk tid vandt danskeren sin kamp i anden runde med besvær, da han slog kineseren Lu Guangzu i løbet af 52 minutter i Kuala Lumpur.

Sjetteseedede Axelsen vandt med 21-11, 16-21, 21-17.

Første sæt var ensidig affære. Danskeren gik fra 2-2 til 9-2, hvilket reelt afgjorde sættet.

I andet sæt havde Axelsen startvanskeligheder og kom hurtigt bagud 3-8. Det hul formåede den tidligere verdensmester aldrig at få lukket.

Tredje sæt havde modsat fortegn. Danskeren slog et tidligt hul, og selv om kineseren flere gange blot var et enkelt point efter, kom de to spillere aldrig på pointmæssig omgangshøjde.

Axelsen tillod sig at misse en enkelt matchbold, før han spillede sig videre.

I kvartfinalen havde Viktor Axelsen udsigt til at møde verdensranglistens nummer et, japaneren Kento Momota, men det slipper danskeren for.

Inden Axelsens kamp havde Momota været i aktion, og japaneren tabte med 20-22, 15-21 til den 21-årige indoneser Jonatan Christie, der er nummer ti på verdensranglisten.

Senere torsdag skal turneringens to øvrige tilbageværende danskere i aktion i Kuala Lumpur. Der er ligeledes tale om kampe i herresingle.

Først møder Anders Antonsen andenseedede Shi Yuqi fra Kina, og dernæst møder Rasmus Gemke useedede Kenta Nishimoto.

Malaysia Open er en Super 750-turnering på World Touren. Den rangerer dermed på højde med for eksempel Denmark Open. Ud over sæsonfinalen rangerer kun tre turneringer højere end Super 750-turneringer på World Touren.