Axelsen-sejr ikke nok: Danmark er ude af badminton-VM

Kvartfinalen blev endestationen for Danmark ved Sudirman Cup, VM for blandede hold.

Torsdag måtte danskerne se sig slået af Kina, da det efter fire kampe stod 3-1 til kineserne.

Viktor Axelsen stod for den danske sejr, men da både mixeddoublen, herredoublen og til sidst damesinglen med Mia Blichfeldt tabte, var VM ovre for Danmark.

Danskerne fik ellers en rigtig god start på dysten mod den kinesiske badmintonstormagt.

Mixeddoublen med Mathias Christiansen og Sara Thygesen vandt første sæt i Danmarks første kamp mod Zheng Siwei og Huang Yaqiong med 21-19, men tabte de efterfølgende sæt med 11-21, 13-21.

I herresinglen stod Viktor Axelsen over for Chen Long, og Danmarks bedste singlespiller skulle blot bruge to sæt på at slå kineseren med 21-11, 21-18.

Dermed bragte han Danmark på 1-1.

I herredoublen var Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen ude i to tætte sæt, der dog begge endte med nederlag til danskerne på 18-21, 16-21.

Dermed var der pres på Mia Blichfeldt, inden hun skulle på banen mod verdensranglistens nummer tre, Chen Yufei.

Danmark skulle bruge en sejr fra den danske damesingle, hvis holddysten skulle tvinges ud i en femte og afgørende kamp.

Blichfeldt gjorde, hvad hun kunne, men en storspillende Chen Yufei tillod ikke mange åbninger, og så blev det til et knebent nederlag til danskeren på 16-21, 17-21.

- Jeg er lidt skuffet over min egen præstation. Jeg faldt lidt ud, og det kan man bare ikke mod en, der er så god.

- Jeg manglede lidt mere tålmodighed, siger Blichfeldt til TV2 Sport.