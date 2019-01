Axelsen kritiserer forbund: Forhandling er ukonstruktiv

Viktor Axelsen mener, at Badminton Danmark går ukonstruktivt til værks i forhandlingerne om en ny aftale.

Skriv under på en individuel aftale senest 25. januar, hvis du vil blive en del af elitetræningen og -satsningen frem til 1. juli 2019.

Sådan lyder kravet fra Badminton Danmark til de danske topspillere i den verserende konflikt om en ny aftale.

Hidtil har Viktor Axelsen afholdt sig fra at deltage for meget i debatten, men nu tager han bladet fra munden i et opslag på Facebook.

- Jeg synes, vi spillere bliver mødt med en rent ud sagt ukonstruktiv måde at forsøge at forhandle på fra Badminton Danmarks side.

- De giver os en deadline over hovedet (25. januar) og truer samtidig med, at vi ikke kan deltage i OL eller vende tilbage til træningen før juli - selv om vi vel at mærke skulle nå en aftale, lyder det fra Viktor Axelsen.

Badminton Danmark anført af direktør Bo Jensen har tidligere i forhandlingerne meldt ud, at man ikke ønsker at forhandle med Spillerforeningens direktør, Mads Øland. Det er udtryk for dobbeltmoral, mener Axelsen.

- Hvad er det for en måde at forhandle på? Bo Jensen og Badminton Danmark har - som I nok ved - ikke villet samarbejde med Mads Øland på grund af netop trusler (var deres argument), og derfor kan jeg ikke undgå at finde det dobbeltmoralsk at læse, hvad vi spillere nu bliver mødt med.

- Om Bo Jensen og Badminton Danmark kan lide Mads Øland eller ej, er fuldstændig ligegyldigt. Det er uhørt, at Badminton Danmark vil bestemme, hvem der repræsenterer spillerne, skriver Axelsen.

Ifølge forbundet står Axelsen i en speciel situation i konflikten, fordi han ifølge Badminton Danmark ikke overdraget sine immaterielle rettigheder til Spillerforeningen.

Af den grund er Axelsen ikke iblandt de resterende landsholdsspillere, der sammen med Spillerforeningen har afvist forbundets individuelle tilbud, påpegede Bo Jensen torsdag.

- Han har for længe siden meddelt, at han står udenfor. Han har ikke skrevet under på noget, men han er heller ikke en del af det kollektiv, som kræver fortsatte kollektive forhandlinger med forbundet, sagde Bo Jensen.

Men Axelsen understreger, at han bakker op om fællesskabet.

- Jeg træner, alt hvad jeg kan og forsøger at gøre mig klar til de kommende turneringer. I skal vide, at jeg støtter mine kolleger 100 procent, selv om Bo Jensen siger, jeg står udenfor. De ytringer, mine kolleger bliver mødt med i øjeblikket, er ikke i orden, skriver Axelsen.