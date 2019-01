Axelsen er i semifinalen i Malaysia trods knæproblemer

Viktor Axelsen måtte modtage behandling undervejs i sejren på 21-12, 22-20 over Lii Jia Lee fra Malaysia.

Den danske badmintonspiller Viktor Axelsen er videre til semifinalen i Malaysia Masters, efter at han fredag vandt i to sæt over Lii Jia Lee fra Malaysia.

Badmintonstjernen vandt 21-12, 22-20 i kvartfinalen i turneringen, der er rangeret som en super 500-turnering.

I semifinalen venter Chen Long fra Kina, der tidligere fredag slog Anthony Sinisuka Ginting fra Indonesien med næsten de samme cifre 21-11, 22-20.

Axelsen, der er forsvarende mester i turneringen, fik med fint spil holdt malaysieren på 12 point i første sæt.

Andet sæt startede også godt for danskeren, men midtvejs i sættet stødte Axelsen uheldigt ind i den ene netstolpe med sit knæ og modtog behandling på banen.

Spilstoppet så ud til at præge danskeren, og han lavede efterfølgende flere fejl og Lii Jia Lee kom igen helt tæt på ved 17-17.

Der blev spænding til det sidste, da Zii Jia Lee bragte sig på 20-20, men danskeren formåede at holde fokus til sidst og vandt kampen i to sæt.

Med sejren holder Axelsen liv i muligheden for et dansk topresultat i Malaysia. Han er eneste danske islæt i lørdagens semifinaler.

Tidligere fredag måtte herredoublen med Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen se sig besejret af et par fra Malaysia.

Danskerne tabte i to tætte sæt med cifrene 17-21, 19-21.