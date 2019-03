Axelsen ekspederer thailænder ud af Indien på en halv time

Suppanyu Avihingsanon fra Thailand fik ikke et ben til jorden mod Viktor Axelsen i India Open.

Badmintonspilleren Viktor Axelsen skulle kun bruge 32 minutter på at spille sig videre til kvartfinalen torsdag eftermiddag dansk tid.

Den danske fjerstjerne vandt 21-11, 21-9 over thailandske Suppanyu Avihingsanon og avancerede dermed i Super 500-turneringen, der afvikles i New Delhi.

Han er nu oppe på seks sejre i seks opgør mod Avihingsanon, som ikke fik mange chancer mod den andenseedede dansker.

Thailænderen hang på til stillingen 5-5 i første sæt, men derfra stod der Axelsen på det hele.

I sættet efter var der dansk dominans fra start til slut. Axelsen tog undervejs ti point på stribe, før han vandt kampen på sin anden matchbold.

Også damesinglen Mia Blichfeldt er videre til kvartfinalen i den indiske turnering. Hun slog torsdag Riya Mookerjee, der ellers havde fordel af hjemmebane, 21-8, 17-21, 21-13.

Den førsteseedede danske herredouble, Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen, vandt kort efter med suveræne 21-14, 21-7 over et par fra Malaysia.

Senere torsdag spiller Jan Ø. Jørgensen om at gøre Viktor Axelsen selskab i kvartfinalen, når Jørgensen møder inderen Prannoy Kumar.

Vinder Jørgensen, står de to danskere over for hinanden.

Det gjorde de også i All England tidligere i marts. Her slog Axelsen sin landsmand i to tætte sæt og gik hele vejen til finalen.

Den japanske verdensmester Kento Momota var dog for stor en mundfuld i den afgørende dyst om trofæet.