Viktor Axelsen og Jan Ø. Jørgensen mødes i kvartfinalen i All England efter sejre i anden runde torsdag.

Viktor Axelsen sørgede torsdag for højt dansk badmintonhumør, da han sikrede, at der spilles en ren dansk kvartfinale i herresingle i All England.

Viktor Axelsen besejrede i anden runde i den prestigetunge badmintonturnering kinesiske Lu Guangzu 21-19, 21-16, og dermed blev han klar til kvartfinalen.

Her skal Viktor Axelsen møde landsmanden Jan Ø. Jørgensen, som på samme tid besejrede Rasmus Gemke 21-17, 22-20 i det rene danske opgør i anden runde.

De to resultater betød også, at Danmark er sikker på en plads i semifinalen i herresingle.

Axelsen var godt spillende mod Lu Guangzu, som sendte Hans-Kristian Vittinghus ud i første runde.

Da Gemke overraskende besejrede kinesiske Chen Long i sin første kamp, så undgik Axelsen dermed at rende ind i Chen Long i kvartfinalen, som nu bliver ren dansk.

Den danske badmintonprofil kom bedre i gang, end tilfældet var i Axelsens kamp i første runde.

Her var han bagud 2-11, men mod Lu Guangzu kom Axelsen foran 4-1 i første sæt.

Kineseren, der rangerer som nummer 20 i verden, slog dog tilbage og bragte sig foran 9-4 i en stime med otte point.

Så var det Axelsens tur til at hente mange point i træk, og sættet var helt lige ved 14-14.

Kineseren tog de to næste point, og det var nervepirrende, da danskeren reducerede til 17-18 og udlignede til 19-19, før Axelsen bragte sig foran 20-19.

Så fejlede Lu Guangzu, og Axelsen tog første sæt efter lidt over 20 minutter.

Fem vundne bolde i træk i andet sæt betød, at Axelsen øgede føringen til 7-3, og danskeren hamrede sig foran 8-3.

Det blev 10-4-føringen til danskeren, men Lu Guangzu var ikke slået og kom tilbage på 10-11.

Overblik og tempo bragte Axelsen på 14-12, og danskerne var inde i en god periode og øgede også til 18-12.

Den hurtigere kineser fik reduceret til 14-18, men Axelsen slog tilbage og fik matchbold ved 20-15.

Viktor Axelsen sendte fjerbolden ud over sidelinjen og misbrugte den første, men Axelsen var for stærk på dagen og sikrede sejren.